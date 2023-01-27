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2 часа назад

Можно ли пить кофе при беременности

Клео.Ру

Кофе - почитаемый напиток во всем в мире. Наверняка практически каждый любит с утра выпить чашечку кофе. Но давайте узнаем, А как быть беременным, можно ли пить кофе при беременности?

Можно ли пить кофе при беременности
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Недавнее исследование ученых также показало, что употреблять кофе беременным - вполне безопасно. Более того, по результатам исследований - можно пить до треш чашек кофе в день. Именно такое количество кофе является безопасным для беременных.

Но тут важно понимать, что чашки у всех разные. Поэтому в любом случае нужно знать меру и не пить кофе литровыми кружками.

Рассмотрим плюсы и минусы пить кофе при беременности

Плюсы:

Кофе положительно влияет на работу мозга, в частности улучшается концентрация. Кофе может предотвратить развитие некоторых типов рака, так как рак матки и молочной железы. Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе снижает вероятность инсульта. Кофе может повысить общую активность, что особенно важно для беременных женщин, которые могут чувстовать подавленность и усталость. Важно! Все эти плюсы актуальны только при умеренном потреблении кофе.

Минусы:

Кофе может привести к потенциальному замедлению развитияя плода. Кофе может повлиять на процессы деления и развития клеток плода. Кофе может привести к раннему появлению признаков алкоголизма у ребёнка. Большое количество кофе может привести к желудочно-кишечным расстройствам, например, гастриту.

Все выше описанные минусы теоретически возможны при злоупотреблении данным чудо напитком. Исследования показывают, что одна-две чашки в день - не принесут вреда организму.

Выводы

Как видим, употреблять кофе во время беременности можно. Главное - это знать меру и не пить его литрами. При небольших дозировках кофе будет только на пользу.

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