Почему продукты из водорослей активно набирают популярность

«Самая распространенная в России водоросль – ламинария. В отличие от растений на суше, у нее нет корней: она впитывает микро- и макроэлементы из морской воды всей своей поверхностью. Отсюда и такое высокое содержание в ней йода, кальция, магния, фосфора, кремния, кобальта, витаминов B, PP, K. В водорослях – ламинарии и фукусе – много полезных полисахаридов. Один из них – фукоидан: он активизирует иммунитет, ослабляет гастрит, способствует заживлению язвы желудка и 12-перстной кишки. Важнейшее свойство фукоидана – антикоагулянтное: он препятствует образованию тромбов», – рассказывает эксперт в области медицинских биотехнологий и биофармакологии, руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров.