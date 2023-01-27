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1 час назад

Похудеть за месяц: как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья

Вечерняя Москва

После холодной зимы и затяжных праздников трудно быстро избавиться от лишних килограммов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья.

Похудеть за месяц: как сбросить вес к началу весны
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Советы тренера

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По словам фитнес-тренера Станислава Милославского, главное правило для безопасного похудения в любой период года — сохранение энергобаланса:

"Попробуйте следить за тем, сколько калорий вы потребляете и какое количество в день расходуете".

Лучше всего для сжигания лишних килограммов, как рассказал специалист, подойдет активность, которую можно совершать продолжительное время. Среди них он выделил:

Ходьба;

Лыжи;

Коньки;

Сноуборд;

Батутные центры.

"Эти виды деятельности затрачивают большое количество энергии, потому что тренировки в зале по тяжести другие и расходуют в разы меньше энергии. Например, при силовых тренировках в среднем сжигается 300–500 калорий", — пояснил Милославский.

Кардиотренировки, по его мнению, затрачивают больше калорий, чем силовые, поэтому для снижения веса они более эффективны.

Также фитнес-тренер посоветовал следить за рационом питания. Включить больше овощей, фруктов, белковых продуктов и сократить углеводы.

Рекомендации диетолога

В беседе с «ВМ» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что похудеть безопасно за месяц можно не более чем на 15–19 процентов от исходной массы тела.

"Для получения хорошего эффекта без вреда для здоровья необходимо подобрать калораж индивидуально. С учетом роста, веса, возраста, пола и физической активности", — пояснила медик.

Диетолог обратила внимание на то, что в рацион питания обязательно должен входить белок:

"Его количество не должно быть меньше 1–1,5 грамма на один килограмм массы тела".

Идеальное соотношение БЖУ при этом, по словам Русаковой, 25:30:45.

"Но оно может варьироваться в зависимости от наличия или отсутствия нарушений углеводного обмена и физической нагрузки", — сказала она.

Лучше, чтобы рацион питания в процессе похудения был не только наполнен макро- и микронутриентами, но и был разнообразным, то есть должен включать разные группы продуктов, порекомендовала Русакова. При этом рекомендуется исключить простые углеводы, консерванты и ограничить поваренную соль.

Здоровье,Дарья Русакова,
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