Россиянам назвали способ перестать переедать

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik назвала способ перестать переедать. По ее словам, избежать переедания можно, не пропуская основные приемы пищи.

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Специалист сообщила, что переедание может быть связано с семейными традициями, стрессом или с психологическими проблемами. «У кого-то это семейная традиция — привычка поесть побольше, определенный культ еды, поэтому у человека есть момент переедания, связанный с так называемыми тараканами, которые идут из детства», — сказала она.

Диетолог добавила, что для кого-то причиной переедания является отсутствия распорядка дня. По ее словам, вечером после работы человек может зайти в магазин, увидеть разнообразие еды и захотеть съесть все, что ему приглянулось.

Специалист порекомендовала не пропускать основные приемы пищи в течение суток, чтобы вечером не съесть лишнего. Она также отметила, что причины переедания также можно проработать с психологом. По ее словам, еда не должна быть единственным удовольствием.