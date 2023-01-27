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21 минуту назад

Россиянам назвали способ перестать переедать

Lenta.ru

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik назвала способ перестать переедать. По ее словам, избежать переедания можно, не пропуская основные приемы пищи.

Россиянам назвали способ перестать переедать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист сообщила, что переедание может быть связано с семейными традициями, стрессом или с психологическими проблемами. «У кого-то это семейная традиция — привычка поесть побольше, определенный культ еды, поэтому у человека есть момент переедания, связанный с так называемыми тараканами, которые идут из детства», — сказала она.

Диетолог добавила, что для кого-то причиной переедания является отсутствия распорядка дня. По ее словам, вечером после работы человек может зайти в магазин, увидеть разнообразие еды и захотеть съесть все, что ему приглянулось.

Специалист порекомендовала не пропускать основные приемы пищи в течение суток, чтобы вечером не съесть лишнего. Она также отметила, что причины переедания также можно проработать с психологом. По ее словам, еда не должна быть единственным удовольствием.

В декабре 2022 российский пластический хирург Виталий Тимошенко раскрыл правду о популярной операции по удалению жировых отложений. Речь шла о липосакции, которую, по словам врача, многие пациенты считают методом похудения. Тимошенко опроверг данное заблуждение, заявив, что после хирургического вмешательства организм будет стараться вернуть утраченные килограммы.

Здоровье,Нурия Дианова,Виталий Тимошенко,
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