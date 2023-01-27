Доктор Сурненкова объяснила, как храп и бессонница связаны с менопаузой. Нередко с возрастом многие женщины сталкиваются с неприятностями, которые не были им знакомы. В большинстве своём жалобы связаны именно с ночными недугами: храпом или нарушением дыхания — оно же синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), отметила руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси на Красной Пресне», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

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Специалист пояснила, что СОАС может возникнуть после наступления менопаузы, им страдают 47–67% женщин в возрасте. Дело в том, что постепенно на фоне снижения уровня гормонов слизистые оболочки, соединительная и мышечная ткань дыхательных путей могут утратить тонус. Отсюда и новые, не самые приятные звуки в ночи.

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У многих женщин ещё возникают сложности с засыпанием. Плюс внезапно они могут начать просыпаться ночью или рано утром. За это тоже можно сказать спасибо скачущим гормонам, в частности эстрогенам. Обычно они работают через мозговые структуры, ответственные за эмоции и поведение, и повышают активность серотонина.

Кстати, во время менопаузы может появиться относительный андрогенный избыток, из-за которого развивается метаболический синдром. А он, в свою очередь, повышает риск сахарного диабета в пять раз, а смерти — в три.

К тому же женщины после менопаузы начинают набирать вес, и немало кто сталкивается с ожирением, хотя в молодости никогда не страдал от лишних килограммов. Избыточные жировые отложения могут накапливаться в области мягких тканей глотки, ухудшая дыхание. Отсюда упомянутые апноэ и храп.

Но решение проблемы есть — заместительная гормональная терапия. Только врач предупредила, что она не имеет достоверно эффективных результатов, поэтому прописывать нужно аккуратно и с индивидуальным подходом. И СОАС не считается причиной для её применения. По-хорошему, врачу всегда нужно знать об этом расстройстве, когда он выбирает курс лечения. Так что тактика «подруге помогло и мне поможет» не только может оказаться бесполезной, но и вовсе усугубить проблему.

«Вероятно, комбинированные гормональные препараты являются более предпочтительными, так как гестагены оказывают собственное положительное действие на характеристики сна. А эстрогены положительно влияют на функцию дыхательного центра», — заключила Сурненкова.