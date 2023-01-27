Диетолог связал употребление сахара с депрессией

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, граничащих с тревожностью. По его словам, данное воспаление может быть спровоцировано продуктами. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Специалист отметил, что нейровоспалению способствуют сахар, сахаросодержащие продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе, хлеб, картошку, рис.

Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам, поскольку они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.