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1 час назад

Гинеколог Заборская рассказала, о каких болезнях могут говорить боли во время месячных

Мира Маркина

Если во время менструации появляются схваткообразные или ноющие боли внизу живота, поясничной или крестцовой областях и сопровождаются общим недомоганием, стоит обратиться к специалисту. Об этом "Газете.ру" рассказала гинеколог, репродуктолог Марина Заборская.

Гинеколог рассказала, почему месячные могут быть болезненными
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Гинеколог предупреждает, что такие симптомы могут возникать как из-за физиологических изменений, психоэмоционального состояния и стрессовых ситуаций, так и в связи с инфекционными и органическими заболеваниями. По словам специалиста, они не всегда связаны с физиологией.

"Источниками болей во время менструации также являются дефицит микроэлементов; воспалительные процессы в органах репродуктивной системы, эндометриоз; спаечный процесс в малом тазу после перенесенных воспалительных заболевания или оперативного вмешательства; миома матки, кисты яичников; инфекции, передающиеся половым путем; диспластические патологии, онкологические заболевания; использование внутриматочной спирали; аномалии развития половых органов, затрудняющие отток менструальной крови", — пояснила Марина Заборская.

Специалист отмечает, что для точную причину болей можно установить только с помощью акушера-гинеколога в первой фазе цикла — на 5-7 день менструации.

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