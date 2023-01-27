Что съесть на ночь, чтобы хорошо выспаться: список продуктов

На качество сна хорошо повлияют бананы и травяные чаи, а вот чаев и кофе стоит избегать. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал сомнолог Роман Бузунов.

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«Постарайтесь употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки не позднее чем за 6–8 часов до сна», – отметил врач.

Для того, чтобы хорошо выспаться, стоит соблюдать несколько правил: прекращать прием пищи за 2–3 часа до сна и не употреблять продукты, вызывающие газообразование. Также важно не ложиться спать голодным, потому что уснуть будет тяжело. Чтобы побороть чувство голода, можно съесть яблоко или банан.

Кофе и чай стоит пить утром, максимум – днем. Вечером таких напитков стоит избегать, и даже зеленого чая, который иногда считают полезным перед сном, отмечает Роман Бузунов.

Полезными для организма перед сном будут бананы, овсянка, травяные чаи из иван-чая, листьев брусники или сборы. Также подойдут специальные низкокалорийные и хорошо усваиваемые снеки для вечернего перекуса с калорийностью до 200 килокалорий – их можно найти в магазинах здорового питания.