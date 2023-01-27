Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
23 минуты назад

«Проявляется уже при рождении»: диетолог Русакова рассказала, для кого опасен глютен

Вечерняя Москва

Довольно распространено мнение, что глютен вреден для здоровья. Так ли это на самом деле, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Диетолог рассказала, для кого опасен глютен
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, непереносимость глютена на самом деле довольно редкое явление, поэтому его опасность сильно преувеличена.

"В мире достаточно мало людей, у которых отмечается генетическая аномалия, препятствующая усвоению глютена. Это редкое заболевание, которое проявляется уже при рождении", — пояснила Русакова.

Диетолог отметила, что для таких людей глютен действительно представляет опасность, поэтому его употребление противопоказано.

"Также пожилым людям рекомендуется сокращать количество глютена в рационе, потому что он хуже усваивается из-за общего замедления метаболизма", — предупредила врач.

Если же у человека нет непереносимости глютена и аллергических реакций, по мнению Русаковой, его спокойно можно включать в рацион.

"Глютен придает особую консистенцию продуктам и делает их более привлекательными для употребления, поэтому полностью исключать его из рациона нет смысла", — считает диетолог.

А диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко рассказала, какие симптомы указывают на непереносимость глютена. По ее словам, целиакия, или непереносимость глютена, возникает вследствие употребления трех видов злаков: пшеницы, ржи и ячменя. Диетолог подчеркнула, что симптоматика целиакии обширна и включает в себя множество проявлений.

Здоровье,Дарья Русакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители