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1 час назад

Терапевт Меликова рассказала о привычках для продуктивного дня

Секрет Фирмы

Терапевт Меликова рассказала о привычках для продуктивного дня. До последнего игнорировать трезвонящий будильник, а потом впопыхах собираться на работу, пытаясь одновременно запихнуть в себя бутерброд и почистить зубы — так себе утро. А ведь от того, насколько качественно мы проведём первые часы после пробуждения, зависит, будет ли эффективным весь наш день. Терапевт Инна Меликова раскрыла секреты правильного утра.

Терапевт рассказала о привычках для продуктивного дня
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Принцип предельно простой: раньше проснулся — больше успел. Идеальное время начала дня — 6–7 утра. В это время у нас ускорен обмен веществ, повышена температура, ускорен кровоток.

Видео дня

Но имейте в виду: вскакивать в 6 утра, если вы легли далеко за полночь, не вариант. Спать всё равно нужно 8–9 часов. Приучите себя ложиться пораньше, не позднее 21–22 часов. Для этого постепенно сдвигайте укладывание и подъём на 15 минут каждый день.

Проветривание

Ночью многие спят с закрытыми окнами, из-за чего в спальне скапливается углекислота. Из-за этого по утрам мы можем чувствовать себя усталыми, разбитыми, а у некоторых даже болит голова. Возьмите за привычку по утрам открывать окно хотя бы на 10 минут или включайте кондиционер в режиме охлаждения воздуха.

Зарядка

Спорт по утрам — отличный способ бодро начать день. Идеальный вариант — перенести посещение спортзала с вечера на утро. Но сойдёт и просто сделать 3–4 простых упражнения, чтобы окончательно проснуться, ускорить кровообращение и повысить настроение.

Контрастный душ

После зарядки или спортзала полезайте в душ. Но размякать под струями горячей воды не стоит. Устройте организму встряску, чередуя тёплую и холодную воду. Это улучшает состояние кожи и повышает тонус сосудов. Контрастный душ помогает укреплять иммунитет и полезен для работы сердца.

Полноценный завтрак

Чашка кофе, влитая в себя впопыхах, не считается завтраком. Заведите привычку есть с утра белковую пищу и сложные углеводы. Качественный завтрак даст телу нужные для активности калории и повысит вашу продуктивность. А вот сладким увлекаться не стоит — всплески глюкозы плохо сказываются на метаболизме.

Планирование

Подумайте, как вы проведёте день. Какие дела нужно сделать в первую очередь, а какие можно отодвинуть на второй план. Внесите это всё в ежедневник и в течение дня отмечайте, что уже сделано. Дисциплина — ключ к продуктивности.

Пешие прогулки

Каждый день нам требуется хотя бы 15 минут физической нагрузки. Если времени на спортзал у вас категорически не хватает, приучите себя хотя бы ходить пешком и подниматься по лестнице вместо лифта. Это полезно и для тонуса мышц, и для сердца, и для дыхательной системы, а ещё пешие прогулки насыщают кровь кислородом.

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