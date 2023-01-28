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1 час назад

Как выявить рак груди на ранней стадии

Секрет Фирмы

Это заболевание молочной железы очень распространено. В мире ежегодно регистрируется более 2 млн новых случаев.

Как выявить рак груди на ранней стадии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам профессора, заместителя директора Института онкологии «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Евгения Либсона, важно заметить болезнь на ранних стадиях, пока у неё ещё нет симптомов. Тогда велики шансы на успех.

Медицинский прогресс сегодня позволяет давать хороший прогноз при заболевании даже тем пациенткам, которые 20 лет назад бы считались безнадёжными. Тем не менее чем раньше вы обнаружите болезнь, тем лучше, рассказал Либсон.

Он назвал выраженные симптомы рака груди:
  • кровотечение из сосков;
  • покраснения и припухлости, которые не связаны с травмами;
  • нащупывание твёрдого тела в тканях молочной железы;
  • изменение цвета кожи вокруг соска.

Если эти симптомы обнаруживаются, значит, болезнь уже запущена, сказал врач. А вот на начальных стадиях болезнь легко поддаётся лечению. Беда в том, что эти стадии протекают бессимптомно.

Раньше единственным методом диагностики было прощупывание — но так можно определить уже запущенную болезнь. Сейчас же врачи используют маммографию, которая позволят увидеть опухоли, которые нельзя было нащупать. Чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно обратиться к врачу.

А ещё врач посоветовал насторожиться тем, у кого среди близких родственников по женской линии был этот тип рака или рак яичников в возрасте до 45 лет. Потому что чаще всего такой вид злокачественной опухоли — наследственный.

Здоровье,
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