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2 часа назад

Мясников развеял миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день

Мослента

Миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день развеял телеведущий и врач Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.

Мясников развеял миф о важности употребления двух литров воды
Фото: МослентаМослента

При этом в сутки из тела «выводится» около 1600-1700 миллилитров воды, добавил врач. Для покрытия этой разницы необходимо выпивать в день всего лишь 500-600 миллилитров.

«Больше? Пейте! Вот вы пьете, пьете, давитесь, давитесь... Что у вас происходит через 40 минут? С другого конца у вас это выливается. А если не выльется, у вас будут отеки. Пить надо согласно чувству жажды», — заявил доктор.

Эксперт также рассказал об индивидуальной формуле потребления воды с учетом массы тела. Согласно нормам, организму необходимо 2,5-3 миллилитра воды на килограмм веса. Однако организм также получает жидкость из хлеба, овощей, круп и мяса, подчеркнул ведущий.

Здоровье,Александр Мясников,
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