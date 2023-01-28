Мясников развеял миф о важности употребления двух литров воды

«Больше? Пейте! Вот вы пьете, пьете, давитесь, давитесь... Что у вас происходит через 40 минут? С другого конца у вас это выливается. А если не выльется, у вас будут отеки. Пить надо согласно чувству жажды», — заявил доктор.