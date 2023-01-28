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56 минут назад

Зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммов

Ferra.ru

Эксперты рассказали о типе зимней ходьбы, который поможет сбросить пару килограммов и привести себя в форму.

Зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

План такой:

Первые 5-10 минут ходите в обычном темпе, чтобы разогреть тело и суставы. Чередуйте три раза: в течение одной минуты: идите так быстро, как можете, не переход на бег. в течение одной минуты: идите в обычном темпе. Чередуйте пять раз: 15 секунд: сделайте выпады или приседания. 45 секунд: идите в обычном темпе. Чередуйте три раза: две минуты: идите так быстро, как можете, не переходя на бег. одна минута: идите в обычном темпе. В течение последних пяти минут идите в медленном темпе, чтобы отдохнуть.

После того, как вы освоитесь, можно попробовать применять дополнительный вес.

Здоровье,
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