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1 час назад

Эндокринолог Власова посоветовала не пить витамины в конце зимы

Мария Каткова
Власова Ксения Андреевнаэксперт

Врач-эндокринолог Ксения Власова рассказала, как восполнить дефицит витаминов в конце зимы. Об этом сообщает "Рамблер/Доктор".

Назван способ восполнить дефицит витаминов в конце зимы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовала не употреблять витаминные комплексы, так как количество витаминов индивидуально для каждого человека. Поэтому она посоветовала восполнять дефицит с помощью определенной пищи.

Однако витамины все-таки стоит принимать некоторым категориям людей: беременным женщинам, людям в возрасте от 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями. Перед применением витаминов нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал комплекс в соответствии с анамнезом.

Диетолог назвала вредные для сердца продукты

Чтобы восполнить дефицит витаминов, Власова посоветовала употреблять овощи и фрукты разных цветов, а также бобовые.

"Полезны будут также замороженные овощи и фрукты, зерновые продукты, особенно цельное зерно"
Власова Ксения Андреевна
Власова Ксения АндреевнаВрач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили что дефицит витамина А при ожирении опасен для сердца.

Здоровье,Ксения Власова,
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