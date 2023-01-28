Назван способ восполнить дефицит витаминов в конце зимы

Врач-эндокринолог Ксения Власова рассказала, как восполнить дефицит витаминов в конце зимы. Об этом сообщает "Рамблер/Доктор".

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Эксперт посоветовала не употреблять витаминные комплексы, так как количество витаминов индивидуально для каждого человека. Поэтому она посоветовала восполнять дефицит с помощью определенной пищи.

Однако витамины все-таки стоит принимать некоторым категориям людей: беременным женщинам, людям в возрасте от 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями. Перед применением витаминов нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал комплекс в соответствии с анамнезом.

Чтобы восполнить дефицит витаминов, Власова посоветовала употреблять овощи и фрукты разных цветов, а также бобовые.

"Полезны будут также замороженные овощи и фрукты, зерновые продукты, особенно цельное зерно" Власова Ксения Андреевна Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург