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1 час назад

Как грамотно подготовить организм к похудению: совет диетолога

РИА "ФедералПресс"

Чтобы не навредить здоровью при похудении, важно грамотно подготовиться к этому процессу. Какие этапы необходимо пройти перед резким сокращением потребляемой пищи, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Как грамотно подготовить организм к похудению: совет диетолога
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Во-первых, необходимо подготовить мышцы – улучшить обмен веществ в них. Важно добавить тонизирующую активность. Но никаких утомительных тренировок! Оптимальный вариант – ходьба в течение получаса в день», – пояснил специалист в своем блоге на платформе «Дзен».

Второй этап на пути к успешному похудению – восстановление сна. Гинзбург отметил, что засыпать нужно не позже полуночи и спать восемь часов. Важный момент: сну не должны мешать посторонние шумы и любой свет, одежда должна быть комфортной, а также обязателен свежий воздух.

Третий этап – чистка питания. Улучшить обмен веществ и нормализовать состояние нервной системы поможет отказ от сахара, белого хлеба, риса, масла и маргарина, свинины и говядины, колбасных изделий и спиртного. Также стоит уменьшить количество слишком соленой и пережаренной еды.

«А вот количество морской жирной рыбы, сложных углеводов (это гречка, овсяная крупа, цельнозерновой хлеб), овощей, фруктов, орехов наоборот стоит увеличить», – добавил диетолог.

Эти три этапа помогут улучшить настроение и больше замотивируют на похудение, заключил эксперт.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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