Россиянам назвали возможные причины сонливости в дневное время

«Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», – рассказал врач.