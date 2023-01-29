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1 час назад

Россиянам назвали возможные причины сонливости в дневное время

Primpress

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал в беседе с RT возможные причины постоянной сонливости в дневное время.

Россиянам назвали возможные причины сонливости в дневное время
Фото: PrimpressPrimpress

По его словам, человек в норме должен спать ночью в течение семи-девяти часов. Днем ощущения постоянного желания спать у здорового человека быть не должно, подчеркнул эксперт.

«Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», – рассказал врач.

Прием крепкого кофе, чая, алкоголя, напитков-энергетиков приводит к кратковременному возбуждению нервной системы, сменяющемуся периодами ее сниженной активности.

«Гиповитаминозы В, Д, С, железодефицитные состояния вызывают ощущение сонливости. Ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия, могут приводить к сонливости», – добавил он.

Здоровье,Сергей Хомяков,
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