Россиянам назвали возможные причины сонливости в дневное время

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал в беседе с RT возможные причины постоянной сонливости в дневное время.
По его словам, человек в норме должен спать ночью в течение семи-девяти часов. Днем ощущения постоянного желания спать у здорового человека быть не должно, подчеркнул эксперт.
«Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», – рассказал врач.
Прием крепкого кофе, чая, алкоголя, напитков-энергетиков приводит к кратковременному возбуждению нервной системы, сменяющемуся периодами ее сниженной активности.
«Гиповитаминозы В, Д, С, железодефицитные состояния вызывают ощущение сонливости. Ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия, могут приводить к сонливости», – добавил он.