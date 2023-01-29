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1 час назад

Эксперт перечислил пищевые привычки, которые спасут от болезней сердца

Don24.ru

Ростовская область, 29 января 2023. DON24.RU. Укрепить здоровье сердца и сосудов можно при помощи еды. Полезные для сердечно-сосудистой системы пищевые привычки перечисляет riafan.ru со ссылкой на Daily Express.

Названы пищевые привычки, которые спасут от болезней сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению экспертов, необходимо:

  • дважды в неделю есть рыбу, предпочтительнее тунца, лосося или сардины,
  • регулярно употреблять цельнозерновые продукты, которые являются источником клетчатки,
  • рано ужинать, чтобы снизить риск набора веса,
  • добавить в рацион овощи и фрукты, которые богаты витаминами С и Е.
Здоровье,
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