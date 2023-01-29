Названы пищевые привычки, которые спасут от болезней сердца

Ростовская область, 29 января 2023. DON24.RU. Укрепить здоровье сердца и сосудов можно при помощи еды. Полезные для сердечно-сосудистой системы пищевые привычки перечисляет riafan.ru со ссылкой на Daily Express.
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
По мнению экспертов, необходимо:
дважды в неделю есть рыбу, предпочтительнее тунца, лосося или сардины,
регулярно употреблять цельнозерновые продукты, которые являются источником клетчатки,
рано ужинать, чтобы снизить риск набора веса,
добавить в рацион овощи и фрукты, которые богаты витаминами С и Е.