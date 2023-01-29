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59 минут назад

Стало известно, какие специи и приправы помогут похудеть

runews24.ru

При их использовании ускоряется метаболизм.

Стало известно, какие специи и приправы помогут похудеть
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Накануне газета Danas назвала специи и приправы, которые помогут ускорить метаболизм, увеличит сжигание жира, а следовательно, помочь похудеть. В первую очередь, это корица и куркума. Также это протертый чеснок — он увеличивает скорость сжигания жира.

Красный перец хорошо повысит температуру тела и существенно ускорит метаболизм и худеть вы будете быстрее. Корица замечательно обеспечит чувство сытости, а шафран снизит зверский аппетит.

Ускорить метаболизм поможет имбирь, черный перец - он также улучшит пищеварение, тимьян — он избавит вас от излишков воды.

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