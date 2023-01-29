Стало известно, какие специи и приправы помогут похудеть

При их использовании ускоряется метаболизм.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Накануне газета Danas назвала специи и приправы, которые помогут ускорить метаболизм, увеличит сжигание жира, а следовательно, помочь похудеть. В первую очередь, это корица и куркума. Также это протертый чеснок — он увеличивает скорость сжигания жира.

Красный перец хорошо повысит температуру тела и существенно ускорит метаболизм и худеть вы будете быстрее. Корица замечательно обеспечит чувство сытости, а шафран снизит зверский аппетит.