Стало известно, какие специи и приправы помогут похудеть

При их использовании ускоряется метаболизм.
Накануне газета Danas назвала специи и приправы, которые помогут ускорить метаболизм, увеличит сжигание жира, а следовательно, помочь похудеть. В первую очередь, это корица и куркума. Также это протертый чеснок — он увеличивает скорость сжигания жира.
Красный перец хорошо повысит температуру тела и существенно ускорит метаболизм и худеть вы будете быстрее. Корица замечательно обеспечит чувство сытости, а шафран снизит зверский аппетит.
Ускорить метаболизм поможет имбирь, черный перец - он также улучшит пищеварение, тимьян — он избавит вас от излишков воды.