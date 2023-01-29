Эксперт дала неожиданный совет о тренировках для похудения

Фитнес-эксперт Сесилия Харрис посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения. Ее слова приводит The Sun.
«Вы начинаете с ежедневных тренировок или выделяете по часу на каждую сессию, но в итоге терпите неудачу, потому что это слишком сложно вписать в ваш напряженный график», — заявила Харрис.
Она пояснила, что нагрузки должны быть приятной рутиной, поэтому заниматься спортом лучше не чаще двух-трех раз в неделю по 25 минут.
Специалист также отметила важность восстановления и расслабления между сессиями.
«Если вы продолжаете тренироваться, вместо того чтобы давать себе время на отдых, ваши мышцы не будут расти. Вы будете все больше уставать, что в конце концов приведет к травме», — добавила она.