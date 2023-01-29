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2 часа назад

Фитнес-эксперт посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Сесилия Харрис посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения. Ее слова приводит The Sun.

Эксперт дала неожиданный совет о тренировках для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вы начинаете с ежедневных тренировок или выделяете по часу на каждую сессию, но в итоге терпите неудачу, потому что это слишком сложно вписать в ваш напряженный график», — заявила Харрис.

Она пояснила, что нагрузки должны быть приятной рутиной, поэтому заниматься спортом лучше не чаще двух-трех раз в неделю по 25 минут.

Специалист также отметила важность восстановления и расслабления между сессиями.

«Если вы продолжаете тренироваться, вместо того чтобы давать себе время на отдых, ваши мышцы не будут расти. Вы будете все больше уставать, что в конце концов приведет к травме», — добавила она.

Здоровье,
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