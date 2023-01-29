Сколько овощей и фруктов достаточно есть в день ради здоровья

Есть мнение, что нужно съедать пять порций овощей и фруктов в день. К этому утверждению следует отнестись со скепсисом, как и ко всем универсальным советам.

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Об этом порассуждал доктор Дуэйн Меллор, представитель Британской ассоциации диетологов и зарегистрированный диетолог. Он напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нужно съедать полкилограмма фруктов и овощей в день. Это минимум, который поможет снизить количество случаев заболевания.