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32 минуты назад

Сколько овощей и фруктов достаточно есть в день ради здоровья

Ferra.ru

Есть мнение, что нужно съедать пять порций овощей и фруктов в день. К этому утверждению следует отнестись со скепсисом, как и ко всем универсальным советам.

Сколько овощей и фруктов достаточно есть в день ради здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом порассуждал доктор Дуэйн Меллор, представитель Британской ассоциации диетологов и зарегистрированный диетолог. Он напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нужно съедать полкилограмма фруктов и овощей в день. Это минимум, который поможет снизить количество случаев заболевания.

Однако высчитывать, сколько фруктов и овощей вы уже съели, не стоит. Нужно лишь стараться есть как можно больше разных свежих или замороженных — или, если это невозможно, консервированных — фруктов и овощей два раза в день.

Здоровье,ВОЗ,
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