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1 час назад

Онколог Карасев перечислил продукты, провоцирующие образование полипов

Мира Маркина

Полипы в кишечнике могут не доставлять дискомфорта пациенту. Однако они нередко становятся причиной колоректального рака. Какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы не провоцировать потенциально опасные новообразования, в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.

Перечислены продукты, провоцирующие образование полипов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь эксперт предостерег от злоупотребления продуктами, содержащими дрожжевые грибки и глютен, а также молочной продукцией, рафинированным маслом, сахаром.

«Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит», – подчеркнул врач.

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Все эти продукты, по мнению медика, вызывают воспаление в организме и потому опасны. Также онколог рекомендовал контролировать инсулинорезистентность, которая становится триггером опасных процессов в теле.

Ранее мы рассказывали, почему все же не стоит есть на ночь.

Здоровье,Иван Карасев,
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