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34 минуты назад

Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила

Lenta.ru

Не знавшая о беременности жительница Южной Каролины, США, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здоровую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

18-летняя Брай Блантон рассказала, что однажды проснулась рано утром от резкой боли и почувствовала, что у нее промокла простыня. Испугавшись, она позвала мать, 36-летнюю Дженнифер Блэквелл. Когда женщина увидела скорчившуюся от мучений дочь, то сразу же решила отвезти ее в больницу.

После осмотра у врача выяснилось, что Блантон рожает. Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку ранее Блантон несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Более того, у нее не появился живот, и она без затруднений вела привычный активный образ жизни.

Всего через несколько часов на свет появилась ее новорожденная дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она была в истерике, но потом осознала, что произошло.

Несмотря на удивление, друзья и близкие поздравили Блантон и поддержали ее. Мать женщины призналась, что сама впервые родила в 17 лет и столкнулась с осуждением. Поэтому она была рада за дочь, которую окружают любящие и понимающие люди.

Здоровье,
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