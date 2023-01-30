Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила

Не знавшая о беременности жительница Южной Каролины, США, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здоровую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

18-летняя Брай Блантон рассказала, что однажды проснулась рано утром от резкой боли и почувствовала, что у нее промокла простыня. Испугавшись, она позвала мать, 36-летнюю Дженнифер Блэквелл. Когда женщина увидела скорчившуюся от мучений дочь, то сразу же решила отвезти ее в больницу.

После осмотра у врача выяснилось, что Блантон рожает. Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку ранее Блантон несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Более того, у нее не появился живот, и она без затруднений вела привычный активный образ жизни.

Всего через несколько часов на свет появилась ее новорожденная дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она была в истерике, но потом осознала, что произошло.