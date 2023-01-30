Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Гастроэнтеролог Аракелова предостерегла от употребления подгоревших блюд в пищу

Мира Маркина

Подгоревшее блюдо – не просто неприятность, считает гастроэнтеролог Светлана Аракелова. В комментарии для «Аргументов и фактов» врач объяснила, почему лучше ни в коем случае не есть его.

Врач предостерегла от употребления подгоревших блюд в пищу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Такой способ термической обработки, как обжаривание, сам по себе неполезен. Поскольку в процессе нагревания масло выделяет канцерогены. Они проникают в продукты, которые вы жарите, отмечает врач.

«При зажарке мяса до черноты в нем образуются канцерогены, которые могут вызывать злокачественные опухоли кишечника, легких, простаты», — предупреждает гастроэнтеролог.

О чем при панкреатите молчат гастроэнтерологи: видео

Речь идет об акриламиде – это вещество превращает подгоревшую котлету или овощи в угрозу вашему здоровью. В частности, провоцирует мутацию клеток, нарушение передачи нервных импульсов, объясняет медик. Из-за регулярного потребления подгоревших блюд у человека может наблюдаться ухудшение координации и памяти, возникновение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее «Рамблер» писал, от каких продуктов растет риск образования полипов.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители