Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии

«Они включаются в работу для поддержания положения тела, а особенно — при работе на нестабильных поверхностях. Поэтому для тренировки внутренних мышц живота наиболее эффективно будет делать планки всех видов, тренировки с использованием босу (полусферы, предназначенной для выполнения различных упражнений на баланс — прим. «Ленты.ру»), фитбола, TRX», — пояснила эксперт и посоветовала при этом следить за постановкой правильного положения таза и спины во время выполнения упражнений.