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1 час назад

Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии

Lenta.ru

Фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT в России Юлия Гуляева раскрыла россиянкам простые способы похудеть в талии. Соответствующие комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 30 января.

Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гуляевой, каждый метод зависит от особенностей строения тела. Например, людям, которые имеют узкую грудную клетку и удлиненные конечности, намного проще привести себя в физическую форму. Однако обладателям слабых мышц пресса и «кортизолового живота» классических упражнений, направленных на проработку прямых и наружных косых мышц живота, будет недостаточно.

«Они включаются в работу для поддержания положения тела, а особенно — при работе на нестабильных поверхностях. Поэтому для тренировки внутренних мышц живота наиболее эффективно будет делать планки всех видов, тренировки с использованием босу (полусферы, предназначенной для выполнения различных упражнений на баланс — прим. «Ленты.ру»), фитбола, TRX», — пояснила эксперт и посоветовала при этом следить за постановкой правильного положения таза и спины во время выполнения упражнений.

Вдобавок Гуляева посоветовала обратить внимание на ежедневный рацион. Чтобы похудеть в талии, необходимо создать дефицит калорий.

«То есть тратить больше, чем потребляем. При этом дефицит не должен быть слишком большим, иначе можно получить обратный эффект: испытывая стресс, организм начнет запасать "на черный день"», — рассказала она.

Кроме того, спортсменка рекомендовала проанализировать качество еды. Жирная, соленая, жареная пища, в частности фастфуд, приводит к задержке жидкости в организме и лишает кожу тонуса, считает она. В связи с этим собеседница издания напомнила о важности правильного и сбалансированного питания, а именно о потреблении белков, полезных жиров, сложных углеводов и клетчатки.

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