Названа идеальная замена кофе для гипертоников

"Инулин не только стимулирует и регулирует пищеварительную систему, но и улучшает работоспособность человека, потому как выработка серотонина и дофамина происходит благодаря кишечнику. На 80% эти два гормона вырабатываются именно там, поэтому работоспособность может повыситься благодаря такому механизму действия инулина на желудочно-кишечный тракт", – заключила специалист.