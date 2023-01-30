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47 минут назад

Названа идеальная замена кофе для гипертоников

Москва24

Цикорий обладает бодрящим эффектом, но не повышает давление, поэтому станет хорошей заменой кофе для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Названа идеальная замена кофе для гипертоников
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Кофе повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, поэтому такой напиток неполезен людям с гипертонией и нарушением ритма сердца. В качестве замены им лучше употреблять цикорий, считает эксперт.

Примечательно, что в цикории содержится много инулина. Последний улучшает работу желудочно-кишечного тракта и увеличивает рост полезных бактерий, говорит Королева.

"Инулин не только стимулирует и регулирует пищеварительную систему, но и улучшает работоспособность человека, потому как выработка серотонина и дофамина происходит благодаря кишечнику. На 80% эти два гормона вырабатываются именно там, поэтому работоспособность может повыситься благодаря такому механизму действия инулина на желудочно-кишечный тракт", – заключила специалист.

Здоровье,Маргарита Королева,
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