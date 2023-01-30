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1 час назад

Названы лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал

Lenta.ru

Журналисты The Guardian назвали лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал. Об этом сообщается на сайте издания.

Названы лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В заметке говорится, что лучше всего выбирать зал, находящийся недалеко от дома. Также необходимо выработать привычку для занятий спортом, делая это с определенной периодичностью, и составить план тренировок.

Кроме того, нужно изучить работу инвентаря зала, в который вы начали ходить.

«Я ничего не знал о большей части оборудования в тренажерном зале. Я помню, что чувствовал себя очень смущенным», — рассказал один из героев статьи.

Важным критерием также является выбор занятий по душе.

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