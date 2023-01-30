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2 часа назад

Стоматолог призвал пить кофе через трубочку

Мослентаиещё 2

Главные ритуалы по уходу за зубами и полостью рта напомнил в беседе с «Мослентой» основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. Кроме того, он призвал россиян пить газировку и кофе через трубочку.

Стоматолог призвал пить кофе через трубочку
Фото: МослентаМослента

«Визиты к стоматологу для многих — стрессовая ситуация, особенно в запущенных случаях, когда лечение требует времени и серьезных финансовых затрат. Во избежание таких ситуаций стоит заботиться о своих зубах в ежедневном режиме», — сказал эксперт.

Самое очевидное — регулярный и правильный уход. Какие щетку и пасту лучше выбрать, следует уточнить у своего врача, уточнил Отхозория. Также важно ходить на профилактические осмотры, это позволит вовремя вылечить кариес и не запустить процесс.

Кроме того, стоматолог рекомендовал приобрести ополаскиватель, зубную нить и ирригатор. Так, зубная нить позволит вычистить из межзубного пространства кусочки пищи, тем самым не довести до воспаления десен и развития кариеса. С помощью ирригатора можно очистить те участки полости рта, где не справляются щетка и зубная нить. К тому же этот девайс улучшает кровообращение и стимулирует десны.

По словам медика, важно выработать и другие привычки: чистить зубы минимум два раза в день, регулярно менять зубную щетку (один раз в три месяца и сразу после болезни), грызть твердую пищу и избегать температурных контрастов.

Для здоровья зубов следует есть твердые овощи, фрукты с хорошим витаминным набором, пить молоко, а также минимизировать количество сладкого в рационе. Кофе, как и сладкие цветные газированные напитки, нужно пить максимально быстро, желательно через трубочку.

Здоровье,
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