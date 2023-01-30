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1 час назад

Что происходит с вашим телом при стрессе

Ferra.ru

Стресс у всех проявляется по-разному. Кто-то, например, в таких условиях начинает краснеть и дрожать, ощущать стеснение в области груди. Но какая реакция всё-таки считается нормальной?

Что происходит с вашим телом при стрессе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые люди при драке или при ссоре с кем-то совершенно не могут связно говорить, начинают краснеть и дрожать. С чем связана подобная реакция на стресс?

Если человек здоров, то в его организме во время ссоры или драки происходит следующее. Для спора с другими телу нужно много кислорода и энергии. По этой причине у человека может участиться пульс, расшириться дыхательные пути. В итоге кожа человека начинает краснеть. Кроме того, при ссоре в организме производится вещество «катехоламин» (это определение, включающее три гормона: дофамин, адреналин, норадреналин). В итоге начинают сокращаться мышцы, что и приводит к дрожи и запинкам.

А у психически больных при стрессе может возникнуть истерия. Среди симптомов этой болезни выделяют, например, сильную возбудимость, конфликтность. В основном встречается такое заболевание у молодых женщин. Человек может при истерике просто забиться в конвульсиях. Его тело может парализовать, а конечности - свести судорогой.

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