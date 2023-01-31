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3 часа назад

Как именно "сверхвкусные" продукты мешают худеть

Газета.Ruиещё 1

Врачи выявили, какой набор факторов способствует избыточному потреблению калорий при поедании "сверхвкусных" продуктов. Статья об этом опубликована в Nature Food.

Как именно "сверхвкусные" продукты мешают худеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоторые диетологи используют понятие "сверхвкусные продукты". Они содержат определенный набор жиров, сахаров, натрия и углеводов, благодаря чему кажутся организму полезными и питательными. В этом случае человек стремится съесть их как можно больше, в первую очередь при попытке соблюсти диету.

"Мы хотели узнать, как "сверхвкусные" характеристики продуктов в сочетании с другими факторами влияют на то, сколько калорий человек потребляет за один прием пищи", - поясняют ученые задачу нового исследования.

Тера Фаззино из Канзасского университета и ее коллеги пришли к выводу, что гипервкусность увеличивает количество энергии, потребляемой при попытке соблюдать четыре типа диет: низкоуглеводную, низкожировую, а также диету из сырых продуктах и из "сверхприготовленных".

Оказалось, что кроме "сверхвкусности" на потребление калорий оказывает влияние энергетическая плотность еды (количество калорий на грамм), а также скорость потребление пищи. Чем выше были эти три показателя, тем больше калорий потребляли люди, пытающиеся соблюдать диету.

Содержание белка было положительно связано с потреблением энергии при сырой и "сверхприготовленной" диетах, но не играло большой роли при низкожировом и низкоуглеводном режимах питания.

Эти выводы предназначены в первую очередь для врачей-диетологов, чтобы они могли учитывать выявленные факторы при составлении диет для пациентов.

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