Когда нужно завтракать, чтобы прожить дольше

Долголетия можно добиться разными способами. Один из них - это изменения в образе жизни. Например, вы можете установить для себя определённое время завтрака и продлить так жизнь.

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Оказывается, время завтрака влияет на продолжительность жизни. Так, если вы станете есть впервые за день в 11 часов утра, то сможете намного продлить себе жизнь. А ещё вы снизите риск развития опасных хронических заболеваний.

По словам нейробиолога Джулии Джонс, завтрак в 11 часов утра или позже - это эффективный способ прожить на 20 лет дольше.

Дело в том, что нужно просто постараться вмещать все приёмы пищи в 8-часовой промежуток времени. А голодать необходимо в течение 16 часов.

Подобный метод называют иногда периодическим голоданием. При этом, по словам специалистов из клиники Майо, вы можете даже совсем отказаться от завтрака и начать день с обеда.

Известно также, что благодаря периодическому голоданию можно снизить вероятность развития апноэ во сне, сахарного диабета, определённых видов рака.