Женское здоровье — что проверить при проблемах

Каждая женщина должна помнить о том, что профилактика заболеваний лучше лечения. Ежегодное обследование у гинеколога, маммолога и других специалистов – возможность на ранней стадии определить наличие патологии и избежать опасных последствий, спасти собственную жизнь.

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Гормоны

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Обязательными для отслеживания и определения состояния здоровья являются гормоны. Получить направление на анализы можно не только у гинеколога, но и у эндокринолога, репродуктолога или врача общей практики.

Нарушение менструального цикла.

Бесплодие.

Ранее половое созревание.

Появление лишнего веса.

Кровотечения.

Дистрофия печени.

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Акне, угревая сыпь. Среди основных показаний для проверки гормонального фона важно обратить внимание на:

Поводом для проведения исследований могут стать симптомы, которые на протяжении длительного времени замечает женщина – ломкие ногти, выпадение волос, резкие смены настроений, отсутствие сексуального влечения.

УЗИ (органом малого таза, молочных желез)

Внематочную беременность.

Изменение структуры внутренних органов.

Появление добро-, злокачественных новообразований.

Развитие воспалительного процесса.

Непроходимость фаллопиевых труб.

Бесплодие.

Развитие аномалий плода во время беременности. УЗИ – исследование, посредством которого можно быстро и безболезненно определить развитие патологий в области органов малого таза на ранних сроках. Ультразвуковая диагностика – процедура, в ходе которой можно диагностировать:

Женщины детородного возраста должны регулярно проходить УЗИ малого таза и мочевого пузыря с периодичностью раз в полгода: это отличный метод профилактики патологий органов мочеполовой системы.

Показаниями для проведения такого исследования являются болезненные ощущения в области поясницы, кровотечения, дискомфорт при мочеиспускании. Повод записаться на УЗИ – наличие заболеваний молочных желез, новообразований.

Питание

Правильное питание – еще одна важная составляющая женского здоровья и хорошего самочувствия. Нехватка питательных веществ и полезных микроэлементов может стать причиной снижения активности и иммунитета, ухудшения состояния кожных покровов, ногтей и волос, развитие депрессивных состояний.

Среди основных признаков того, что женщина не уделяет внимания пищевому рациону и злоупотребляет диетами, важно обратить внимание на появление прыщиков на коже, выпадение волос, ломкость ногтей.

Важно помнить о том, что внешность – это отражение внутреннего состояния организма человека. От функционирования внутренних механизмов будут меняться внешний вид кожи, волос, ногтей, зубов.

Психология

Здоровый образ жизни – это не только правильные привычки, к которым можно отнести физическую активность, регулярные прогулки, занятия спортом, танцами. Каждая женщина должна следить не только за физическим здоровьем, но и за психологическим состоянием: важно полноценно высыпаться, вовремя ложиться спать, регулярно получать положительные эмоции и избегать стрессовых ситуаций.

Опытные психологи рекомендуют отказаться от табачной и алкогольной продукции, составить удобный и эффектный гардероб, подобрать стильное и комфортное нижнее белье – это поможет не только сохранить красоту и здоровье, но и вселить женщине уверенность в себе.

Гинекология

Избежать проблем с женским здоровьем и предупредить развитие опасных заболеваний можно, соблюдая простые советы и рекомендации врачей:

Контроль выделений. Появление таких неприятных симптомов, как зуд, жжение и дискомфорт во влагалище – повод незамедлительно обратиться к врачу.

Появление таких неприятных симптомов, как зуд, жжение и дискомфорт во влагалище – повод незамедлительно обратиться к врачу. Отказ от самолечения. Только квалифицированный врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение в соответствии с индивидуальными особенностями женского организма.

Только квалифицированный врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение в соответствии с индивидуальными особенностями женского организма. Соблюдение правил гигиены – мытье рук, использование индивидуальных полотенец, расчески, косметики.

– мытье рук, использование индивидуальных полотенец, расчески, косметики. Правильное питание. Следует отказаться от диет и злоупотребления вредной пищей. Для поддержания здоровья необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами, отдавать предпочтение зеленому чаю, соками и негазированной воде.

Следует отказаться от диет и злоупотребления вредной пищей. Для поддержания здоровья необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами, отдавать предпочтение зеленому чаю, соками и негазированной воде. Сохранение жизненной активности. Занятия спортом способствуют поддержанию хорошей физической формы, помогают справиться со стрессом. Регулярные плановые осмотры специалиста. Как правило, заболевания репродуктивной системы на ранней стадии не проявляются: определить, что в организме произошел сбой, можно только во время планового осмотра у гинеколога.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять менструальному циклу. Любые изменения могут стать причиной развития патологии. Врачи рекомендуют вести календарь, где ставятся отметки о начале и окончании цикла. Для качественного контроля вашего здоровья можно записаться к гинекологу в Федеральный научно клинический центр (fnkc-fmba.ru) в Москве.

Онкология

Нередко проблемы со здоровьем несут угрозу для жизни. Одним из пугающих диагнозов является развитие онкологического заболевания.

Как показывает практика, источником проблем у женщины является грудь: самым часто диагностируемым заболеванием является рак молочной железы – образование метастаз и опухолей.

Еще одна опасная патология – рак яичников: при отсутствии своевременной терапии метастазы распространяются по всему организму, поражая другие системы и органы. Опасность такого заболевания заключается в отсутствии симптоматики: женщина узнает о нем на поздней стадии, когда лечение уже не приводит к полному выздоровлению.

Несмотря на то, что причины образования онкологических заболеваний не установлены, специалисты определили факторы, повышающие риск их возникновения. В группе риска находятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет: это связано с гормональными изменениями в организме, наступлением климакса.

Особое внимание собственному здоровью необходимо уделять представительницам прекрасного пола, которые страдают от воспалительных заболеваний в области гинекологии, а также тем, кто неоднократно делал аборты и ведет беспорядочную половую жизнь.