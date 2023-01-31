Женское здоровье — что проверить при проблемах

Каждая женщина должна помнить о том, что профилактика заболеваний лучше лечения. Ежегодное обследование у гинеколога, маммолога и других специалистов – возможность на ранней стадии определить наличие патологии и избежать опасных последствий, спасти собственную жизнь.
Обязательными для отслеживания и определения состояния здоровья являются гормоны. Получить направление на анализы можно не только у гинеколога, но и у эндокринолога, репродуктолога или врача общей практики.
Поводом для проведения исследований могут стать симптомы, которые на протяжении длительного времени замечает женщина – ломкие ногти, выпадение волос, резкие смены настроений, отсутствие сексуального влечения.
Женщины детородного возраста должны регулярно проходить УЗИ малого таза и мочевого пузыря с периодичностью раз в полгода: это отличный метод профилактики патологий органов мочеполовой системы.
Показаниями для проведения такого исследования являются болезненные ощущения в области поясницы, кровотечения, дискомфорт при мочеиспускании. Повод записаться на УЗИ – наличие заболеваний молочных желез, новообразований.
Правильное питание – еще одна важная составляющая женского здоровья и хорошего самочувствия. Нехватка питательных веществ и полезных микроэлементов может стать причиной снижения активности и иммунитета, ухудшения состояния кожных покровов, ногтей и волос, развитие депрессивных состояний.
Среди основных признаков того, что женщина не уделяет внимания пищевому рациону и злоупотребляет диетами, важно обратить внимание на появление прыщиков на коже, выпадение волос, ломкость ногтей.
Важно помнить о том, что внешность – это отражение внутреннего состояния организма человека. От функционирования внутренних механизмов будут меняться внешний вид кожи, волос, ногтей, зубов.
Здоровый образ жизни – это не только правильные привычки, к которым можно отнести физическую активность, регулярные прогулки, занятия спортом, танцами. Каждая женщина должна следить не только за физическим здоровьем, но и за психологическим состоянием: важно полноценно высыпаться, вовремя ложиться спать, регулярно получать положительные эмоции и избегать стрессовых ситуаций.
Опытные психологи рекомендуют отказаться от табачной и алкогольной продукции, составить удобный и эффектный гардероб, подобрать стильное и комфортное нижнее белье – это поможет не только сохранить красоту и здоровье, но и вселить женщине уверенность в себе.
Избежать проблем с женским здоровьем и предупредить развитие опасных заболеваний можно, соблюдая простые советы и рекомендации врачей:
Особое внимание специалисты рекомендуют уделять менструальному циклу. Любые изменения могут стать причиной развития патологии. Врачи рекомендуют вести календарь, где ставятся отметки о начале и окончании цикла. Для качественного контроля вашего здоровья можно записаться к гинекологу в Федеральный научно клинический центр (fnkc-fmba.ru) в Москве.
Нередко проблемы со здоровьем несут угрозу для жизни. Одним из пугающих диагнозов является развитие онкологического заболевания.
Как показывает практика, источником проблем у женщины является грудь: самым часто диагностируемым заболеванием является рак молочной железы – образование метастаз и опухолей.
Еще одна опасная патология – рак яичников: при отсутствии своевременной терапии метастазы распространяются по всему организму, поражая другие системы и органы. Опасность такого заболевания заключается в отсутствии симптоматики: женщина узнает о нем на поздней стадии, когда лечение уже не приводит к полному выздоровлению.
Несмотря на то, что причины образования онкологических заболеваний не установлены, специалисты определили факторы, повышающие риск их возникновения. В группе риска находятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет: это связано с гормональными изменениями в организме, наступлением климакса.
Особое внимание собственному здоровью необходимо уделять представительницам прекрасного пола, которые страдают от воспалительных заболеваний в области гинекологии, а также тем, кто неоднократно делал аборты и ведет беспорядочную половую жизнь.
Женское здоровье – это совокупность таких факторов, как нормальное состояние органов малого таза, отсутствие гинекологических заболеваний и воспалительных процессов, комфортное психологическое состояние и контроль за питанием. Избежать проблем можно только при регулярном посещении специалистов: они помогут не только убедиться в нормальном состоянии здоровья, но и выявить развитие заболеваний на ранних стадиях.