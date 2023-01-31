Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
48 минут назад

Что такое диета DASH и для чего она полезна

Ferra.ru

Многие люди знают, что они должны есть «здоровую пищу» для своего сердца, но что именно это означает? Учёные пояснили.

Что такое диета DASH и для чего она полезна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новое исследование показало, что диетические подходы к прекращению гипертонии (Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH), а также диета, богатая фруктами и овощами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10% в течение восьми недель.

Диета DASH направлена на снижение артериального давления и включает в себя множество продуктов, богатых калием, кальцием и магнием. В исследовании фруктово-овощная диета включала больше соответствующих продуктов, но в остальном существенно не отличалась от контрольной диеты. DASH также включала больше фруктов и овощей, но делала упор на цельное зерно, нежирные белки, орехи и нежирные молочные продукты, одновременно сокращая количество жиров, насыщенных жиров, холестерина и сахара.

Когда исследовательская группа сравнила наборы данных, она отметила, что как диета DASH, так и фруктово-овощная диета снизили 10-летний риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у участников примерно на 10% в целом. Однако эффект не был одинаковым для всех демографических групп. Подход DASH к еде снизил 10-летние оценки риска среди женщин сильнее.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители