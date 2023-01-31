Флеболог объяснил "омоложение" варикоза

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, почему молодым людям в возрасте 25-30 лет все чаще стали диагностировать варикоз. ОБ этом сообщает "Газета.Ru".

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По словам медика, "омоложение" болезни связано с образом жизни современных людей.

"Недостаток движения, свойственный современному человеку, существенно затрудняет отток венозной крови от ног к сердцу. Из-за этого зачастую и возникают проблемы с венами", - объяснил флеболог.

Врач отметил, что любые продолжительные статические нагрузки, сидячая или стоячая работа, приводят к отекам, тяжести и усталости в ногах, так как мышцы долго находятся в состоянии покоя, и течение крови затрудняется.

"Настоящим стрессом для здоровья ног могут стать даже длительные путешествия на машине или поезде, авиаперелеты, во время которых приходится сидеть на одном месте. Подобная регулярная нагрузка на вены способствует развитию варикозной болезни. Среди других факторов, повышающих риск развития патологии, – беременность, лишний вес, нерациональные силовые тренировки", – сказал медик.

Однако основная причина развития варикоза – это наследственная предрасположенность. Людям, чьим родственникам диагностировали болезнь, должны каждый год проходить обследования у флеболога. Также важно заблаговременно заняться профилактикой варикоза: изменить образ жизни и увеличить физическую активность. Врач порекомендовал для улучшения оттока крови плавание, умеренные фитнес-занятия, обычную и скандинавскую ходьбу.