Врач назвала причины жжения во влагалище после секса

Жжение во влагалище после секса может появляться из-за микротравм и аллергии на сперму. Причины изданию Romper назвали акушер-гинеколог Фаина Гельман-Нисанов и ее коллеги.

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Отсутствие смазки и передаваемые половым путем болезни являются самыми распространенными причинами жжения во влагалище во время и после секса.

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Однако, по словам Гельман-Нисанов, бывают и более редкие объяснения. Иногда жжение вызывает аллергия на сперму. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом и узнать, как снизить остроту аллергической реакции.

у 8-10 процентов женщин встречается вульводиния, провоцирующая постоянную боль во влагалище или вокруг него

Аллергию могут вызывать и презервативы, добавила акушер-гинеколог Мария Софоклис. «У вас может быть даже аллергическая реакция на презервативы, лубриканты или духи, входящие в состав лосьонов, которыми вы пользуетесь», — прокомментировала врач.

Жжение часто возникает из-за грибковой инфекции, с которой могут столкнуться как мужчины, так и женщины

Мария Софоклис

Причиной боли во влагалище может стать и бактериальная инфекция, продолжила Софоклис. Бактериальный вагиноз — это воспаление влагалища, вызванное бактериями, вызывающими зуд после полового акта. В отличие от других инфекций, вагиноз можно идентифицировать по неприятному запаху и серым, белым или зеленым выделениям.

Причиной боли может быть и размер полового члена партнера или его положение во время секса, констатирует Софоклис. «Анатомические различия, например, разные формы и размеры гениталий могут вызывать микроразрывы и жжение во время проникновения. Мало того, что размер полового члена является потенциальным фактором боли, но и его положение также может представлять проблему», — объяснила она.

Разные позы для секса могут раздражать кожу или вызывать боль. Позы с глубоким проникновением иногда могут привести к удару по шейке матки, что вызывает боль или даже жжение

Мария Софоклис

Если жжение появляется во время или после секса, необходимо выяснить его причину, подвела итог акушер-гинеколог Лорен Демосфен. По ее словам, следует обсудить с партнером иные техники полового акта, использовать больше смазки или заменить презервативы. Если это не помогло, нужно обратиться к врачу.