Пластический хирург развеял распространенные мифы о ринопластике

Пластический хирург Дмитрий Скворцов развеял самые распространенные мифы о ринопластике. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Врач заверил, что никто из современных специалистов не станет полностью ломать нос. Новым направлением ринопластики стала теоринопластика, отметил эксперт. Процедура не предполагает большого хирургического вмешательства. Все манипуляции осуществляются через небольшие разрезы в полости носа. Такой подход позволяет пациенту быстрее восстановиться после операции.

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Скворцов также опроверг популярное заблуждение о том, что такая операция является крайне болезненной. По его словам, пациент находится под действием анестезии и ничего не чувствует. Болевые ощущения появляются после завершения процедуры, но их можно быстро устранить с помощью назначенных лекарств, добавил он.

Врач отметил, что хирургическое вмешательство не должно быть заметно, если операцию проводил хороший специалист. Он объяснил, что хирург предварительно изучает симметрию лица и спрашивает пациента о его пожеланиях. Кроме того, конечный результат можно заранее смоделировать на компьютере.

Скворцов рассказал, что многие клиенты переживают из-за хрупкой конструкции носа. Он подчеркнул, что пластические хирурги могут сталкиваться в своей работе с тяжелыми случаями, однако для настоящего профессионала это не будет проблемой. Сейчас существуют различные методики, а также разработка и производство современных медицинских материалов все время совершенствуются, добавил эксперт.

Врач также развеял миф о том, что пациенты после ринопластики уже не смогут вести активный образ жизни. Скворцов объяснил, что определенные ограничения действуют для пациента только в течение трех недель после операции. Затем его качество жизни станет только лучше.

Ранее пластический хирург Андрей Копасов рассказал, что удалить родимые пятна бесследно невозможно, поскольку рубец от операции все равно останется.