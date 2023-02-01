5 частых ошибок в уборной, которые вредят здоровью

Большинство из нас посещает уборную "на автомате", даже не задумываясь о совершаемых там ритуалах. Отчасти поэтому люди нередко допускают ошибки в санузле, которые могут стоить здоровья. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Если вы спускаете воду с открытой крышкой, капли унитазной воды вместе с частицами содержимого разлетаются во все стороны под напором воды. Впервые ученые выяснили это в 1975 году, и с тех пор не раз доказывали этот факт. Плохая новость состоит в том, что бактерии, разлетевшиеся по ванной, могут жить очень долго. Вот почему так важно закрывать крышку унитаза.
Пушистые мочалки – настоящий рай для бактерий. Ячейки губок и сеток, предназначенные для того, чтобы мыло взбивалось в пену, для микроорганизмов как домики. Именно поэтому крайне важно менять мочалку часто.
Согласно опросам, 42% населения вообще не моют душевую занавеску. А между тем здесь также скапливается огромное количество бактерий. Постирать занавеску можно в режиме деликатной стирки.
На всех поверхностях, к которым вы прикасаетесь в санузле, так или иначе обитают туалетные бактерии. Пользуясь телефоном, сидя на унитазе, вы переносите эти бактерии на экран смартфона. А спустя время прикладываете телефон к лицу, чтобы позвонить.