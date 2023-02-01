Россиянам рассказали, как сохранить здоровье в офисе

Казалось бы: человек работает в уютном офисе, сидит за столом и попивает кофе. Ну что может угрожать его здоровью? Не на шахте же он трудится. Но, оказывается, и в офисе могут поджидать настоящие опасности для нашего организма. Вот они: сидячий образ жизни, риск испортить зрение, плохое питание, недостаток воздуха и его не самое лучшее качество. Многие из этих проблем можно решить.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Сидячий образ жизни

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Важно даже не то, сколько вы сидите, а как вы это делаете. Если в неудобной позе, да ещё и постоянно сутулясь и периодически держа телефон между плечом и щекой, то ваш опорно-двигательный аппарат ждут неприятности. Да и вообще малоподвижный образ жизни негативно сказывается на массе тела и усугубляет нервное напряжение, а его на работе обычно и так хватает.

Решение проблемы есть, но оно не для ленивых. Рекомендуется каждый час выделять 5 минут на небольшую физическую активность. В этом может помочь фитнес-браслет, который напомнит, что пора подвигаться. Например, сделать лёгкую зарядку, самомассаж, прогулку. А ещё следите за осанкой и положением тела на рабочем месте.

Проблемы со зрением

Отношения офисного работника с компьютером настолько близки, что расстояние от глаз до монитора может составлять миллиметры. Да и совместно проведенное время может и не ограничиваться рабочим днём. В итоге — снижение зрения, синдром сухого глаза, головная боль, головокружение.

Ограничить работу за компьютером 4–5 часами сегодня практически нереально, но можно соблюдать некоторые правила:

монитор не должен стоять ближе, чем в 45 см от глаз;

экран монитора не должен быть повёрнут в сторону окна;

в тёмное время суток нужен дополнительный источник света;

не стоит забывать о гимнастике для глаз.

Последнее — самое простое и эффективное средство. Чтобы выполнить такую гимнастику, сфокусируйте взгляд на предмете, находящемся в 20–30 см от вас, затем переведите взгляд на любую точку вдали от вас (примерно 5 м) и снова сфокусируйте взгляд на первом предмете. Повторите 5–7 раз.

Другое упражнение — восьмёрка. Мысленно нарисуйте глазами восьмерку. Повторите несколько раз. Потом в течение 15 секунд быстро моргайте, затем прервитесь на 5 секунд и повторите упражнение. Зажмурьте глаза как можно сильнее, через 5 секунд откройте и не моргайте, ещё через 5 секунд снова зажмурьтесь. Повторите 5–7 раз. В конце быстро потрите ладони друг о друга, чтобы разогреть их, и прислоните к закрытым глазам. Подержите так немного.

Проблемы с питанием

В офисе иногда сложно питаться правильно. То пообедать забыл, то решил заказать вредную еду, то у коллеги праздник и вместо обеда — торт. В итоге — проблемы с пищеварительным трактом и лишний вес. Тут ещё и сидячий образ жизни «помогает» — совсем не способствует снижению массы тела.

Решение проблемы тоже не для ленивых. Носите с собой еду в контейнерах и здоровые перекусы, которые помогут продержаться до полноценного приема пищи. Это могут быть фрукты, овощи, запеченная курица, орехи или йогурт.

Недостаток кислорода

В офисе часто душно и не хватает кислорода. Если находиться в таком помещении долго, это приводит к головной боли, бессоннице, снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний, ослаблению концентрации и внимания. Тут не только работоспособность снизится, но и новые болезни можно заработать.

Чаще проветривайте помещение, несколько раз в день лучше устраивать проветривание с одновременно открытыми дверью и окном, избегая при этом сквозняков. Совсем идеально — в течение рабочего дня выходить на улицу: это и за небольшую разминку сойдёт.

Сухой воздух

Вентиляция так себе, в офисе сидит слишком много сотрудников, да ещё кондиционеры или центральное отопление, окна особо не открыть, потому что кто-то начнёт сразу жаловаться, — в итоге влажность воздуха снижается, а кожа сохнет.

Бывает, что от такого страдает не только кожа. Другие результаты — першение в горле и сухость слизистой. И если с сухостью кожи можно бороться с помощью крема и термальной воды, то чтобы помочь слизистой носа, проще всего купить увлажнитель воздуха. Да, вряд ли ваш работодатель озаботится этим вопросом, так что проще всего купить его самим. А то можно и простудиться, потому что иммунитет слизистых снижен. И не забывайте пить достаточное количество воды в день. Также поможет увлажняющий спрей для носа.