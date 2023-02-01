Неврологи связали мигрень с осложнениями во время беременности

Мигрень, диагностированная до беременности, связана с неблагоприятными исходами во время вынашивания ребенка, обнаружили неврологи из Гарвардской медицинской школы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

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Мигрень может быть маркером преждевременных родов, гестационной гипертензии (форма гипертонии) и преэклампсии, выяснили исследователи. При преэклампсии у беременных сильно поднимается давление, в тяжелых случаях может наблюдаться распад эритроцитов, низкое количество тромбоцитов в крови, нарушение функций печени, дисфункция почек, отеки, одышка из-за жидкости в легких, нарушения зрения.

«Все эти состояния тесно связаны с материнской и младенческой смертностью. Наши результаты показывают, что мигрень в анамнезе – важный фактор риска этих осложнений», – отметили ученые.

Авторы работы проанализировали данные о 30 тыс. беременностей у 19 тыс. медсестер. Исследователи обратили внимание на мигрень, диагностированную врачом до беременности, а также исход беременности.