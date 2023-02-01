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35 минут назад

Кто подвержен риску смерти во время секса

Ferra.ru

Лица с заболеваниями сердца и сосудов имеют более высокий шанс внезапно умереть во время секса. Некоторые другие обстоятельства, повышающие риск смерти во время интимной близости, назвала в интервью Lenta.ru психолог и сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина.

Кто подвержен риску смерти во время секса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лучкина отметила, что большинство людей могут спокойно заниматься сексом и получать от него удовольствие, так как это не является основной причиной смерти. В группу повышенного риска входят только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и люди, которым противопоказаны активные физические нагрузки.

По ее словам, секс является таким видом деятельности, который повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, создавая большое физическое напряжение, и если организм не готов к таким нагрузкам, то могут возникнуть неприятные последствия в виде аритмии и гипертонии.

Однако самыми распространенными причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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