Кто подвержен риску смерти во время секса

Лица с заболеваниями сердца и сосудов имеют более высокий шанс внезапно умереть во время секса. Некоторые другие обстоятельства, повышающие риск смерти во время интимной близости, назвала в интервью Lenta.ru психолог и сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина.

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Лучкина отметила, что большинство людей могут спокойно заниматься сексом и получать от него удовольствие, так как это не является основной причиной смерти. В группу повышенного риска входят только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и люди, которым противопоказаны активные физические нагрузки.

По ее словам, секс является таким видом деятельности, который повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, создавая большое физическое напряжение, и если организм не готов к таким нагрузкам, то могут возникнуть неприятные последствия в виде аритмии и гипертонии.

Однако самыми распространенными причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.