Возможные причины боли в груди

Будьте внимательны к себе.

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Один из важнейших органов женщины может приносить дискомфорт в разные периоды жизни. Часто неприятные ощущения не несут опасности, и все же нужно четко понимать, что боль в груди бывает разной. Если она длится очень долго, стоит обратиться к специалисту. Мы же решили выяснить, какие причины часто заставляют обратить на свою грудь больше внимания, чем обычно.

Вы слишком напрягли мышцы

Под молочной железой находится мышца, которую тоже задействуют во время активных тренировок. На следующий после спортзала день женщина может испытывать крайне неприятную тянущую боль в груди. Естественно, это может напугать. В некоторых случаях появляются припухлости, но через пару дней проходят. Вспомните, не слишком ли вы активничали накануне.

Возможный признак беременности

Довольно часто одной из первых на гормональные изменения в организме реагирует грудь. Ноющая боль может говорить о том, что вы находитесь в интересном положении. Организм постепенно готовится к серьезной перестройке, из-за чего грудь может опухать и при прикосновении вы испытываете неприятные ощущения. Сопутствующими признаками беременности являются отсутствие менструации, тошнота и частые позывы в туалет. Однако в любом случае лучше обратиться к специалисту.

В груди могут быть новообразования

Не так уж и редко в груди могут образовываться небольшие опухоли. Чтобы исключить этот момент, важно периодически проводить самостоятельный осмотр груди, и при обнаружении странных образований, обязательно обратитесь к специалисту, который назначит необходимую терапию. Не пытайтесь заниматься самолечением.

Побочный эффект на фоне приема лекарств