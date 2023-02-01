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1 час назад

Нутрициолог перечислил россиянам вызывающую целлюлит еду

Lenta.ruиещё 1

Российский нутрициолог Алена Добровольская перечислила еду, которая вызывает появление целлюлита. Соответствующая информация появилась на сайте «Газеты.Ru».

Нутрициолог перечислил вызывающую целлюлит еду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт рассказала, что кофе, соевый соус и фастфуд провоцируют возникновение «апельсиновой корки». Чипсы, сухарики и другие снеки, по словам Добровольской, тоже входят в этот список. «Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Еще советую отказаться от майонеза», — добавила нутрициолог.

Специалист уточнила, что чрезмерное потребление сладких газированных напитков, соков и алкоголя также вызывает целлюлит. В заключение Добровольская отметила, что в борьбе с несовершенством кожи важно нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, минимизировать стресс и соблюдать питьевой режим.

В декабре 2022 года Нутрициолог Ник Диллер из Филадельфии, США, перечислил омолаживающие кожу продукты. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение еде, богатой жирными кислотами: лососю, устрицам и грецким орехам. Также, по словам Диллера, необходимо употреблять богатые витамином С цитрусовые, сладкий перец, клубнику, киви и брокколи, чтобы бороться с уже образовавшимися морщинами.

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