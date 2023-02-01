Нутрициолог перечислил вызывающую целлюлит еду

Российский нутрициолог Алена Добровольская перечислила еду, которая вызывает появление целлюлита. Соответствующая информация появилась на сайте «Газеты.Ru».

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Эксперт рассказала, что кофе, соевый соус и фастфуд провоцируют возникновение «апельсиновой корки». Чипсы, сухарики и другие снеки, по словам Добровольской, тоже входят в этот список. «Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Еще советую отказаться от майонеза», — добавила нутрициолог.

Специалист уточнила, что чрезмерное потребление сладких газированных напитков, соков и алкоголя также вызывает целлюлит. В заключение Добровольская отметила, что в борьбе с несовершенством кожи важно нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, минимизировать стресс и соблюдать питьевой режим.