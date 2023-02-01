Врач назвал неочевидный способ избавиться от отеков

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный способ избавиться от отеков. В эфире программы «О самом главном» он рекомендовал увеличить суточное потребление воды, чтобы снизить задержку жидкости в организме. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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В студии телепередачи специалист развеял миф о том, что обильное питье приводит к отекам у здорового человека. «Более того, обильное питье приводит к уменьшению отеков, потому что, когда мы потребляем много воды, наш организм вырабатывает предсердный натрийуретический гормон, который, наоборот, заставляет почки выводить жидкость», — отметил врач.

Ранее доктор Александр Мясников назвал отек одной ноги веским поводом обратиться к врачу. «Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу», — предупредил доктор.