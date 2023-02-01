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2 часа назад

Диетолог Мансурова перечислила полезные для худеющих жиры

Мира Маркина

Решение избавиться от лишнего веса не подразумевает абсолютное исключение продуктов, содержащих жиры, считает диетолог Ирина Мансурова. «Аргументам и фактам» эксперт объяснила, какие жирные продукты должны быть в рационе худеющих.

Сало состоит на 90% из жира. Однако не стоит от него отказываться, отмечает диетолог. В нем содержатся полезные для сердца, сосудов и почек витамин F и жирные кислоты. Но не стоит есть больше пары кусков в один-два дня. В принципе любые жирные продукты (даже сливочное, растительное масло) не вредят, если вписываются в суточную калорийность рациона, подчеркивает Мансурова.

Не менее важно добавлять в свой рацион худеющим жирную рыбу (скумбрию, лосось, семгу, сельдь). В ней присутствуют белок с низким содержанием насыщенных жиров и Омега-3 кислоты. Они поддерживают пищеварительную и сердечно-сосудистую системы человека в порядке.

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Заменять жирный творог обезжиренными аналогами не стоит, предупреждает диетолог. Такие продукты не сбалансированы по составу, считает эксперт, в них нет витаминов и усваиваемого кальция.

Еще один полезный продукт – спелый авокадо. В этом фрукте более двух десятков микроэлементов и витаминов. Им легко утолить голод, не навредив фигуре.

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