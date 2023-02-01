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47 минут назад

Диетолог назвала суперфрукт, богатый витамином С

Вечерняя Москва

Витамин С важен для общего состояния здоровья. Этот антиоксидант защищает организм от свободных радикалов и укрепляет иммунную систему. Есть множество способов включить в рацион продукты, богатые витамином С. И хотя самый популярный фрукт — это апельсин, есть еще один, на который стоит обратить внимание, пишет американское издание She Finds. Диетолог Триста Бест рассказала о свойствах грейпфрута и его влиянии на организм.

Диетолог назвала суперфрукт, богатый витамином С
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Витамин С действует как антиоксидант в организме. Он помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые грозят воспалением и другими проблемами со здоровьем. По словам доктора Бест, антиоксиданты приносят довольно много пользы организму — от потери веса до оздоровления сердца.

"Витамин С также важен для выработки коллагена, который помогает сохранить кожу, сухожилия и другие соединительные ткани сильными и здоровыми, также он нужен для усвоения железа из растительных продуктов и для правильной работы иммунной системы", — пояснила медик.

Это означает, что ежедневное поедание грейпфрута может не только оздоровить, но и омолодить, подчеркнула диетолог.

Грейпфрут среднего размера содержит около 70–90 миллиграмм витамина С, что составляет около 75–100 процентов от рекомендуемой суточной нормы, добавила Бест.

А диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах чеснока, а также объяснила, кому лучше вовсе исключить его из своего рациона.

Здоровье,Елена Соломатина,
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