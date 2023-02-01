Косметолог перечислила запрещенные для беременных процедуры

Врач-косметолог Татьяна Баллирано объяснила в беседе с ФАН, какие процедуры красоты противопоказаны беременным женщинам. Она отметила, что официальных запретов нет, однако не рекомендуется делать ряд манипуляций, после которых возможны осложнения.
«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — отметила врач.
При этом врач допускает возможность проведения беременными женщинами процедур по уходу за кожей, таких как ручной массаж, маски для лица и механическая чистка.