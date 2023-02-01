Косметолог перечислила запрещенные для беременных процедуры

Врач-косметолог Татьяна Баллирано объяснила в беседе с ФАН, какие процедуры красоты противопоказаны беременным женщинам. Она отметила, что официальных запретов нет, однако не рекомендуется делать ряд манипуляций, после которых возможны осложнения.