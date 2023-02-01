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36 минут назад

Косметолог перечислила процедуры, которые противопоказаны беременным

Газета.Ru

Врач-косметолог Татьяна Баллирано объяснила в беседе с ФАН, какие процедуры красоты противопоказаны беременным женщинам. Она отметила, что официальных запретов нет, однако не рекомендуется делать ряд манипуляций, после которых возможны осложнения.

Косметолог перечислила запрещенные для беременных процедуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — отметила врач.

При этом врач допускает возможность проведения беременными женщинами процедур по уходу за кожей, таких как ручной массаж, маски для лица и механическая чистка.

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