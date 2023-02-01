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56 минут назад

Внезапные пищевые прихоти могут предупреждать о болезни

Inc-News

Нет ничего необычного во внезапной тяге к еде, когда вам хочется съесть что-то конкретное. Оказывается, что именно так наши тела передают нам определенные сигналы.

Внезапные пищевые прихоти могут предупреждать о болезни
Фото: Inc-NewsInc-News

Евгений Батаев, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям, считает, что тяга к острой пище может означать наличие проблем с дыхательной системой.

"Если вы стали замечать за собой увеличенное потребление чеснока, лука и различных пряностей – это может предупреждать о приближающемся респираторном заболевании", – рассказал нутрициолог медиаплатформе "Смотрим".

В этих продуктах содержится целый ряд витаминов и микроэлементов, которые очень полезны для иммунной системы, и это делает их незаменимыми в борьбе с вирусами. Однако Батаев не рекомендует полагаться исключительно на чеснок и приправы для укрепления иммунной системы. Гораздо лучше принимать витаминные комплексы.

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