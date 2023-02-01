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1 час назад

Откажитесь от этих продуктов: они приводят к раку

Ferra.ru

Согласно новому исследованию британских учёных, при употреблении в больших количествах ультрапереработанных продуктов может повыситься риск развития рака и смерти от него. К подобным продуктам относят газировку, многие готовые блюда, сухие завтраки.

Откажитесь от этих продуктов: они приводят к раку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зачастую ультрапереработанные продукты стоят довольно дёшево, их удобно брать с собой. Однако в них обычно содержится много жира, соли, сахара, искусственных добавок. Уже сейчас известно, что такая пища связана с неблагоприятными последствиями для здоровья, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.

В рамках проведения исследования специалисты изучили записи Британского биобанка. Учёные хотели собрать информацию о диетах 200 тысяч взрослых среднего возраста. В течение 10 лет исследователи наблюдали за здоровьем участников.

Оказалось, что более высокое потребление ультрапереработанной пищи связано с повышенным риском развития рака. Особенно это касается рака мозга и рака яичников. Кроме того, потребление подобных продуктов было связано с повышенным риском смерти от рака, в особенности от рака молочной железы и яичников.

При каждом увеличении на 10% количества ультрапереработанной пищи в рационе человека вероятность заболеть раком увеличивается на 2%, а раком яичников - на 19%. При каждом 10-процентном увеличении потребления таких продуктов риск смерти от рака повышается на 6%, от рака молочной железы - на 16%, от рака яичников - на 30%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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