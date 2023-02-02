Какие простые действия помогут похудеть

Регулярная физическая активность помогает человеку сохранять здоровье. Это понимает каждый. Но сколько времени в день и как активно нужно заниматься, чтобы похудеть, попытались выяснить учёные Массачусетского университета. Результаты опубликованы в Daily MedNews.

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Исследование показало, что каждую неделю необходимо уделять физическим нагрузкам от 150 до 300 минут в день. Причём нагрузки следует распределять в течение недели, то есть уделять занятиям 22-45 минут ежедневно. Тренировки должны чередовать умеренную и энергичную активность.

Доцент кафедры кинезиологии Массачусетского университета Аманда Палуч рекомендует 22 минуты в день уделить спокойной оздоровительной ходьбе и 45 минут интенсивной и бодрой. Для мотивации можно использовать фитнес-браслеты или умные часы, которые отслеживают количество пройденных шагов.

Для людей с ожирением такие гаджеты являются дополнительным стимулом двигаться к поставленной цели и сбросить вес, поскольку наглядно демонстрируют пройденные шаги.

В ходе исследования наибольших результатов по снижению веса за 12 недель добились именно те участники, которые полагались на фитнес-трекеры.

Наибольшую пользу человеку приносят ежедневные 10 тысяч шагов, это примерно восемь километров. Из них большую часть шагов человек делает, когда занимается повседневными делами, но 45 минут нужно уделить энергичной ходьбе.