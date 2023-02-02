Какие простые действия помогут похудеть

Регулярная физическая активность помогает человеку сохранять здоровье. Это понимает каждый. Но сколько времени в день и как активно нужно заниматься, чтобы похудеть, попытались выяснить учёные Массачусетского университета. Результаты опубликованы в Daily MedNews.
Исследование показало, что каждую неделю необходимо уделять физическим нагрузкам от 150 до 300 минут в день. Причём нагрузки следует распределять в течение недели, то есть уделять занятиям 22-45 минут ежедневно. Тренировки должны чередовать умеренную и энергичную активность.
Доцент кафедры кинезиологии Массачусетского университета Аманда Палуч рекомендует 22 минуты в день уделить спокойной оздоровительной ходьбе и 45 минут интенсивной и бодрой. Для мотивации можно использовать фитнес-браслеты или умные часы, которые отслеживают количество пройденных шагов.
Для людей с ожирением такие гаджеты являются дополнительным стимулом двигаться к поставленной цели и сбросить вес, поскольку наглядно демонстрируют пройденные шаги.
В ходе исследования наибольших результатов по снижению веса за 12 недель добились именно те участники, которые полагались на фитнес-трекеры.
Наибольшую пользу человеку приносят ежедневные 10 тысяч шагов, это примерно восемь километров. Из них большую часть шагов человек делает, когда занимается повседневными делами, но 45 минут нужно уделить энергичной ходьбе.
Это подтверждают и другие исследования. Так в статье журнала Nature Medicine говорится о том, что прогулка по 10 тысяч шагов в день снижает риск развития старческой деменции, онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.