Эндокринолог объяснила, почему не стоит "заедать" плохое настроение

Когда мы нервничаем, тревожимся или просто в плохом настроении, многие поступают очень просто: пьют чай с чем-нибудь вкусным или просто жуют шоколад, и это действительно помогает взбодриться. Тем не менее такая модель поведения - большая ошибка, предупреждает врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Сладости, которыми люди часто заедают плохое настроение, отмечает доктор Павлова, могут спровоцировать настоящую депрессию. Это связано с набором лишнего веса.
"Вот как это работает. Ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ - простагландинов, - объясняет доктор в своем Telegram-канале. - Те в свою очередь блокируют работу "гормона радости" серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение. То есть, все съеденные пирожные, откладываясь на вашей талии, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге - к блокированию серотонина. А значит, сама природа не даст вам чувствовать радость жизни".
К ожирению приводят, конечно, не только сладости, но и фастфуд, майонез, любая жирная пища. Но именно сладким - пирожными, мороженым, выпечкой - люди привыкли "заедать" плохое настроение. Только в результате "сладкой терапии" настроение в конечном счете будет падать еще больше.
"Бороться в таком случае со следствием (то есть с повышенной выработкой простагландинов) бессмысленно. Лучше нормализовать свое питание, избавиться от воспаления - тогда вас реже будут преследовать плохое настроение и грусть", - рекомендует доктор.