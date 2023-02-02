Эндокринолог объяснила, почему не стоит "заедать" плохое настроение

"Вот как это работает. Ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ - простагландинов, - объясняет доктор в своем Telegram-канале. - Те в свою очередь блокируют работу "гормона радости" серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение. То есть, все съеденные пирожные, откладываясь на вашей талии, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге - к блокированию серотонина. А значит, сама природа не даст вам чувствовать радость жизни".