Психологи выяснили, что интервальное голодание заставляет переедать

«Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не «слушали» свой организм. Дело в том, что прием пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию, может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам. Часто это провоцирует лишь еще больше проблем с пищевым поведением», — заключили специалисты.