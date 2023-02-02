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58 минут назад

Психологи выяснили, что интервальное голодание заставляет переедать

Газета.Ru

Согласно новому исследованию ученых из Техасского университета, опубликованному в журнале Appetite, люди, которые в прошлом придерживались интервального голодания, подвержены повышенному риску переедания.

Психологи выяснили, что интервальное голодание заставляет переедать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы отобрали 70 человек, которые соблюдали интервальное голодание во время исследования, 48 человек, которые ранее придерживались такой диеты, а также 182 человека, которые никогда не соблюдали такой тип питания. Участники прошли опрос об их пищевых привычках и заполнили анкету для оценки импульсивного поведения и диагностики расстройств пищевого поведения.

По сравнению с теми, кто никогда не соблюдал интервальное голодание, придерживающиеся такой диеты, как правило, сообщали о большей склонности к перееданию.

«Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не «слушали» свой организм. Дело в том, что прием пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию, может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам. Часто это провоцирует лишь еще больше проблем с пищевым поведением», — заключили специалисты.

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